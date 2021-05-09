В Карпатах вспыхнул пожар развлекательном комплексе, который на Пасху посетил Зеленский

Горел так называемый местный "музей магии", в котором президент с супругой побывали на экскурсии

Горел так называемый местный "музей магии", в котором президент с супругой побывали на экскурсии

Фото: ГСЧС Ивано-Франковской области

В Верховине Ивано-Франковской области горел развлекательный комплекс, который на прошлой неделе во время отдыха в Карпатах посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, пишет RegioNews.

8 мая в 9:40 утра в службу спасения сообщили о пожаре в поселке Верховина на улице Жабьевский поток. Горел двухэтажный коттедж в комплексе "Водограй Карпат". Именно там находится музей гуцульской магии, который на прошлой неделе посетил президент Украины.

Отмечается, что огонь захватил деревянное перекрытие между первым и вторым этажами здания, а также вещи домашнего обихода. В 10:15 пожар был ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара по версии спасателей - короткое замыкание электросети.

Напомним, 1-2 мая президент Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили Карпаты, визит был неофициальным. Украинцев возмутило поведение президента, призывавшего оставаться дома на пасхальные праздники.