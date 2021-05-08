Зеленський в Луганськй області вшанував загиблих у Другій світовій війні

Пам'ять воїнів вшанували також посли країн "Великої сімки” та Європейського союзу”

Пам'ять воїнів вшанували також посли країн "Великої сімки” та Європейського союзу”

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в Луганську область відвідав меморіал “Україна - визволителям” у смт Мілове та вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, де у братській могилі поховано 2814 воїнів. Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу.

Президент поспілкувався з місцевими мешканцями та привітав їх з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом.

Він також записав чергове звернення до українців з нагоди Дня пам'яті і примирення. Зеленський нагадав, що у Другій світовій війні загинули вісім мільйонів українців.

Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вклоняємося перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Луганщину з послами Євросоюзу та "Великої сімки”