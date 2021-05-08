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08 травня 2021, 17:09 104

Зеленський в Луганськй області вшанував загиблих у Другій світовій війні

08 травня 2021, 17:09 104
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Пам'ять воїнів вшанували також посли країн "Великої сімки” та Європейського союзу”
Пам'ять воїнів вшанували також посли країн "Великої сімки” та Європейського союзу”
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в Луганську область відвідав меморіал “Україна - визволителям” у смт Мілове  та вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Зеленський поклав квіти до Вічного вогню, де у братській могилі поховано 2814 воїнів. Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу.

Президент поспілкувався з місцевими мешканцями та привітав їх з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом.

Він також записав чергове звернення до українців з нагоди Дня пам'яті і примирення. Зеленський нагадав, що у Другій світовій війні загинули вісім мільйонів українців.

Сьогодні, у День пам’яті та примирення, ми вклоняємося перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю, захищав світ, перед усіма, хто загинув у роки Другої світової війни", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський приїхав на Луганщину з послами Євросоюзу та "Великої сімки”

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