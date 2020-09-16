ВО "Свобода" висунула Руслана Марцінківа кандидатом у мери Івано-Франківська
ВО «Свобода» провело міську конференцію, на якій визначило кандидата на посаду міського голови Івано-Франківська та затвердило списки кандидатів до міської ради.
Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Руслана Марцінківа у Facebook, на якій транслювався з`їзд політсили.
ВО "Свобода" одноголосно висунула Руслана Марцінківа кандидатом на посаду голови Івано-Франківської ОТГ, після чого саме він презентував списки кандидатів до міської ради.
Наша громада внаслідок адмінреформи розширилася, тож роботи вистачить усім", - підсумував Марцінків після затвердження списків.
19 вересня відбудеться обласна конференція "Свободи", на якій затвердять кандидатів до обласної та районних рад.
Збори, конференція Івано-Франківської міської партійної організації ВО "Свобода" з метою висунення кандидатів у депутати. 16.09.2020
Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 16 вересня 2020 р.
Нагадаємо, чинного мера Івано-Франківська на виборах готові підтримати майже 90% містян .
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