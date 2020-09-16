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16 вересня 2020, 19:40 4

Ексзаступник глави адміністрації Януковича балотується на Сумщині від "ОПЗЖ"

16 вересня 2020, 19:40 4
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Юрій Чмир очолив списки кандидатів цієї партії до обласної ради
Юрій Чмир очолив списки кандидатів цієї партії до обласної ради
Фото: сайт "ОПЗЖ"
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Колишній голова Сумської ОДА та заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Юрій Чмир поведе на вибори сумську організацію «ОПЗЖ».

Про це йдеться на сайті партії "ОПЗЖ", повідомляє RegioNews.

Перед затвердженням партійних списків на обласній конференції, Чмиря прийняли до лав "ОПЖЗ".

Кандидатом на посаду мера Сум від "ОПЗЖ" висунули колишню заступницю голови Сумської ОДА Тамару Іщенко.

Нагадаємо, мер Сум Олександр Лисенко втретє балотуватиметься на цю посаду .

вибори мер ОПЗЖ Суми Сумська область Віктор Янукович Кандидат
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