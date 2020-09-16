Ексзаступник глави адміністрації Януковича балотується на Сумщині від "ОПЗЖ"
Юрій Чмир очолив списки кандидатів цієї партії до обласної ради
Юрій Чмир очолив списки кандидатів цієї партії до обласної ради
Колишній голова Сумської ОДА та заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Юрій Чмир поведе на вибори сумську організацію «ОПЗЖ».
Про це йдеться на сайті партії "ОПЗЖ", повідомляє RegioNews.
Перед затвердженням партійних списків на обласній конференції, Чмиря прийняли до лав "ОПЖЗ".
Кандидатом на посаду мера Сум від "ОПЗЖ" висунули колишню заступницю голови Сумської ОДА Тамару Іщенко.
Нагадаємо, мер Сум Олександр Лисенко втретє балотуватиметься на цю посаду .
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