ВО "Свобода" выдвинуло Руслана Марцинкива кандидатом в мэры Ивано-Франковска
ВО «Свобода» провело городскую конференцию, на которой определило кандидата на должность городского головы Ивано-Франковска и утвердило списки кандидатов в городской совет.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Руслана Марцинкива в Facebook, на которой транслировался съезд политсилы.
ВО "Свобода" единогласно выдвинула Руслана Марцинкива кандидатом на должность главы Ивано-Франковской ОТГ, после чего именно он презентовал списки кандидатов в городской совет.
Наша община в результате админреформы расширилась, поэтому работы хватит всем", - подытожил Марцинкив после утверждения списков.
19 сентября состоится областная конференция "Свободы", на которой утвердят кандидатов в областной и районных советов.
Собрание, конференция Ивано-Франковской городской партийной организации ВО "Свобода" с целью выдвижения кандидатов в депутаты. 16.09.2020
Опубликовано Русланом Марцінковим Среда, 16 сентября 2020 года.
Напомним, действующего мэра Ивано-Франковска на выборах готовы поддержать почти 90% горожан .
Читайте также: Івано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов