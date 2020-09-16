ВО "Свобода" выдвинуло Руслана Марцинкива кандидатом в мэры Ивано-Франковска

Также представили списки кандидатов в Ивано-Франковского городского совета

Также представили списки кандидатов в Ивано-Франковского городского совета

Фото: Facebook

ВО «Свобода» провело городскую конференцию, на которой определило кандидата на должность городского головы Ивано-Франковска и утвердило списки кандидатов в городской совет.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Руслана Марцинкива в Facebook, на которой транслировался съезд политсилы.

ВО "Свобода" единогласно выдвинула Руслана Марцинкива кандидатом на должность главы Ивано-Франковской ОТГ, после чего именно он презентовал списки кандидатов в городской совет.

Наша община в результате админреформы расширилась, поэтому работы хватит всем", - подытожил Марцинкив после утверждения списков.

19 сентября состоится областная конференция "Свободы", на которой утвердят кандидатов в областной и районных советов.

Напомним, действующего мэра Ивано-Франковска на выборах готовы поддержать почти 90% горожан .

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