В Україні понад 100 тисяч осіб змінили виборчу адресу: у яких регіонах найбільше

Найбільше виборчих адрес змінено на Київську область, Київ та Одеську область

Найбільше виборчих адрес змінено на Київську область, Київ та Одеську область

Про це розповів керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час пресконференції, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Із 1 липня 2020 року органами ведення Державного реєстру виборців опрацьовано 105 тис. 290 звернень виборців щодо зміни виборчої адреси, у тому числі 100 тис. 81 звернення було задоволено, що складає 95% від загальної кількості звернень”, - заявив він.

За його словами, 94 тис. 810 звернень, що складає 95% від задоволених звернень, стосувалися зміни виборчої адреси на адресу фактичного місця проживання виборця, відмінного від зареєстрованого.

Стельмах пояснив, що інші 5% складають виборці, які змінили виборчу адресу на своє зареєстроване місце проживання (3302 особи), або які визначили собі виборчу адресу у зв’язку з тим, що у них взагалі не було жодної виборчої адреси (майже 2 тис. осіб).

Керівник Служби розпорядника ДРВ також зазначив, що найбільше виборчих адрес змінено на Київську область — 25 тис. 329 (25% від загальної кількості задоволених звернень), Київ — 15 тис. 341 (15 %), Одеську область — 9 тис. 343 (9 %).

"Одеська область є лідером щодо кількості таких звернень у межах одного регіону. Із 9 тис. 343 звернень 7 тис. 262 виборці, а це 78% змінили виборчу адресу всередині своєї Одеської області”, - поінформував він.

Разом з тим, Стельмах нагадав, що 10 вересня закінчився термін прийому звернень про зміну виборчої адреси на місцевих виборах, проте підкреслив, що на деякі категорії виборців це обмеження не поширюється. "Немає ніяких обмежень - 10 числа не закінчилася подача заяв щодо зміни виборчої адреси для тих виборців, які її не мали, або тих, хто змінює виборчу адресу на зареєстроване місце проживання, це можна робити і зараз”, - уточнив він.

Стельмах додав, що повторно звертатися про зміну виборчої адреси виборцями, які вже її змінили, можна буде лише за рік.

Своєю чергою секретар Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна запевнила, що рішення про спрощення процедури зміни виборчої адреси, ухвалене ЦВК, не є механізмом для можливих впливів на майбутні результати виборів, а спрямоване на реалізацію прав громадян.

"Можливість зманіпулювати окремими особами не є підставою для позбавлення права голосу мільйонів громадян України. Процедури зміни виборчої адреси спрощуються і, як на мене, це є основним завданням і державних органів, зокрема ЦВК, але це не дозволяє виборцям і зловживати своїм правом. Тут важливу роль буде відігравати реагування на повідомлення про такі можливі зловживання, ретельні перевірки правоохоронних органів щодо таких фактів”, - підкреслила вона.

Гатаулліна додала, що ЦВК уже зверталася за фактами активної зміни виборчої адреси, які викликали у комісії певні сумніви, до правоохоронних органів, та не виключила, що у майбутньому теж "проявлятиме активність” у таких випадках.

Раніше у ЦВК розповіли, як буде відбуватися голосування на виборах.