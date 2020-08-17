Чинного мера Івано-Франківська на виборах готові підтримати майже 90% містян

За даними соціологів, Руслан Марцінків упевнено виграє вибори вже в першому турі

За даними соціологів, Руслан Марцінків упевнено виграє вибори вже в першому турі

Партія «Свобода», першим номером якої є Марцінків, упевнено набирає більше половини голосів на виборах до Івано-Франківської міської ради.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг”, пише RegioNews.

Серед кандидатів на посаду міського голови Івано-Франківська, за даними опитування, лідером є чинний міський голова Руслан Марцінків, якого підтримують 88% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні.

Його багаторічного опонента, лідера партії "За майбутнє” Олександра Шевченка підтримали б 4,8% респондентів, лідер міської "Солідарності", ветеран АТО Петро Шкутяк набрав би 1,4%. Будь-який кандидат від партії "Слуга народу" набрав би лише 0,6% голосів виборців.

Що ж до партій, то якби вибори Івано-Франківської міської ради відбулися найближчим часом, 51,4% франківців проголосували б за партію "Свобода". Наступною, за рівнем вподбаності, йде "Європейська солідарність" – 12,2% голосів. "Слуга народу" й "Батьківщина" – 7,6% та 7,1% відповідно.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Марцінків заявив про участь у виборах від ВО "Свобода".