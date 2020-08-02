На Прикарпатті п`яний поліцейський за кермом збив двох велосипедистів і втік з місця ДТП
Поліцейського та його колегу по роботі, який перебував в авто на момент ДТП, відсторонили від служби.
Про це пише Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.
В селі Старі Кути, що на Косівщині водій автомобіля "Audi A6" здійснив наїзд на двох велосипедистів та залишив місце події. Водій та пасажир – поліцейські Косівського відділення поліції, які перебували поза службою. Очевидці події стверджують, що водій був нетверезим.
П'яні мусора збили двох велосипедистів. Повне відео буде на каналі https://www.youtube.com/channel/UCsgcqTeRIuzkKUZRSTgl_6g?view_as=subscriberОпубліковано Віталієм Мацьоцьким Субота, 1 серпня 2020 р.
За фактом аварії поліцейські Івано-Франківщини розпочали службове розслідування, а ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Після аварії поліцейських відразу відсторонили від виконання службових обов’язків. Начальник ГУНП в області ініціював проведення службового розслідування, після проведення якого вони будуть звільненні з поліції.
Поліцейських, які скоїли ДТП на Косівщині, відсторонено Кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки...Опубліковано Поліція Івано-Франківської області Субота, 1 серпня 2020 р.
Нагадаємо, днями кримінальний авторитет з Прикарпаття потрапив у ДТП на Рівненщині.