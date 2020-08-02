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02 серпня 2020, 10:49 3

На Прикарпатті п`яний поліцейський за кермом збив двох велосипедистів і втік з місця ДТП

02 серпня 2020, 10:49 3
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Поліцейського та його колегу по роботі, який перебував в авто на момент ДТП, відсторонили від служби.

Про це пише Regionews з посиланням на ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.

В селі Старі Кути, що на Косівщині водій автомобіля "Audi A6" здійснив наїзд на двох велосипедистів та залишив місце події. Водій та пасажир – поліцейські Косівського відділення поліції, які перебували поза службою. Очевидці події стверджують, що водій був нетверезим.

П'яні мусора збили двох велосипедистів. Повне відео буде на каналі https://www.youtube.com/channel/UCsgcqTeRIuzkKUZRSTgl_6g?view_as=subscriber

Опубліковано Віталієм Мацьоцьким Субота, 1 серпня 2020 р.

За фактом аварії поліцейські Івано-Франківщини розпочали службове розслідування, а ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Після аварії поліцейських відразу відсторонили від виконання службових обов’язків. Начальник ГУНП в області ініціював проведення службового розслідування, після проведення якого вони будуть звільненні з поліції.

Поліцейських, які скоїли ДТП на Косівщині, відсторонено Кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки...

Опубліковано Поліція Івано-Франківської області Субота, 1 серпня 2020 р.

Нагадаємо, днями кримінальний авторитет з Прикарпаття потрапив у ДТП на Рівненщині.

ДБР ДТП розслідування Івано-Франківськ поліція Прикарпаття аварія
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