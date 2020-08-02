На Прикарпатье пьяный полицейский за рулем сбил двух велосипедистов и скрылся с места ДТП

Пострадавших доставили в больницу с легкими телесными повреждениями

Пострадавших доставили в больницу с легкими телесными повреждениями

Фото из открытых источников

Полицейского и его коллегу по работе, который находился в авто в момент ДТП, отстранили от службы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

В селе Старые Куты, что на Косовщине водитель автомобиля "Audi A6" совершил наезд на двух велосипедистов и покинул место происшествия. Водитель и пассажир – полицейские Косовского отделения полиции, которые находились вне службы. Очевидцы происшествия утверждают, что водитель был нетрезв.

П'яне мусора сбили двух велосипедистов. Полное видео будет на канале https://www.youtube.com/channel/UCsgcqTeRIuzkKUZRSTgl_6g?view_as=subscriber Опубликовано Виталием Мацьоцьким Суббота, 1 августа 2020 года.

По факту аварии полицейские Ивано-Франковской области начали служебное расследование, а ГБР открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

После аварии полицейских сразу отстранили от выполнения служебных обязанностей. Начальник ГУНП в области инициировал проведение служебного расследования, после проведения которого они будут уволены из полиции.

Полицейских, которые совершили ДТП на Косовщине, отстраненно Уголовное производство по факту нарушения правил безопасности... Опубликовано Полиция Ивано-Франковской области Суббота, 1 августа 2020 года.

Напомним, на днях криминальный авторитет из Прикарпатья попал в ДТП на Ровенщине.