Призвати до армії можуть тільки за власним бажанням: для абітурієнтів діє відстрочка - Міноборони

В цьому році вже закликали понад 9 тисяч осіб

В цьому році вже закликали понад 9 тисяч осіб

Фото: з відкритих джерел

Випускники шкіл можуть безперешкодно скористатися своїм правом на отримання освіти, так як для абітурієнтів діє відстрочення призову.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

"Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження освіти. Рішенням уряду було визначено, що громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на військову службу тільки за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою", - заявив Таран.

За його словами, в цьому році до заклику було заплановано 16 тисяч 460 осіб. З них: у Збройні сили України - 9 тисяч осіб, в Нацгвардію - 5460 осіб, у Державну прикордонну службу - 1300 осіб, у Державну спецслужбу транспорту - 700 осіб.

Станом на сьогодні з військових комісаріатів було відправлено для комплектування ЗСУ та інших військових формувань 9 тисяч 465 осіб, що становить 57,5% від загального плану", - сказав глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що весняна призовна кампанія 2020 року в Україні змістилася на літо.