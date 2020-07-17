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17 июля 2020, 17:04 12

Бывший студент, бросивший яйцо в Януковича, назначен ТОП-менеджером "Укрзализныци"

17 июля 2020, 17:04 12
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Фото: Дмитрий Романюк Facebook
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Бывший студент и активист Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в Виктора Януковича во время избирательной кампании 2004 года, назначен топ-менеджером «Укрзализныци».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "НВ Бизнес".

Ныне Романюк – кандидат экономических наук, имеет два высших образования. С октября 2019-го он работал замглавы Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, а до того как в частных структурах, так и в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.

Известным же он стал в 2004 году, когда во время предвыборной кампании бросил в тогда премьер-министра и кандидата в президенты, а ныне беглого преступника Виктора Януковича яйцо. После четкого попадания Янукович упал, а сторонники "Партии Регионов" заявляли что мол в него попал "тяжелый предмет". На Романюка, в то время студента-экономиста, тогда открывали уголовное дело по статье о хулиганстве.

Напомним, вчера в Харькове от главы ОГА Кучера ушла советница, которая занималась вопросами коронавируса.

назначение Укрзализныця заместитель Ивано-Франковск яйца студент ОГА Виктор Янукович
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