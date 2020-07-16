У Харкові від Кучера пішла радниця, яка займалася питаннями коронавірусу

Наталія Попова про причини свого рішення не повідомила

Наталія Попова про причини свого рішення не повідомила

Фото: Facebook

Радник голови Харківської обласної державної адміністрації з медичних питань Наталія Попова написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Прошу звільнити мене з посади радника голови Харківської державної адміністрації за власним бажанням", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 28 травня голова Харківської ОДА Олексій Кучер запропонував волонтеру Наталії Попової, яка бореться за права медиків стати радником. У червні вона була призначена радником Кучера.

Раніше повідомлялось, що у Харкові мітингували проти призначення Мураєвої заступницею голови ОДА.