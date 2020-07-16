У Харкові від Кучера пішла радниця, яка займалася питаннями коронавірусу
Наталія Попова про причини свого рішення не повідомила
Наталія Попова про причини свого рішення не повідомила
Радник голови Харківської обласної державної адміністрації з медичних питань Наталія Попова написала заяву про звільнення.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Прошу звільнити мене з посади радника голови Харківської державної адміністрації за власним бажанням", - сказано в заяві.
Нагадаємо, 28 травня голова Харківської ОДА Олексій Кучер запропонував волонтеру Наталії Попової, яка бореться за права медиків стати радником. У червні вона була призначена радником Кучера.
Раніше повідомлялось, що у Харкові мітингували проти призначення Мураєвої заступницею голови ОДА.
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