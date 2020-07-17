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17 липня 2020, 16:23

В Івано-Франківську через нелегальні АЗС вивели "в тінь" понад 10 мільйонів гривень

17 липня 2020, 16:23
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Щомісячний обсяг незаконної конвертації готівки становив приблизно один мільйон гривень
Щомісячний обсяг незаконної конвертації готівки становив приблизно один мільйон гривень
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Служба безпеки України викрила в Івано-Франківську менеджмент мереж автозаправних станцій, який сприяв підприємствам у мінімізації податків та конвертації безготівкових коштів у готівку.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

За попередніми даними, через незаконні оборудки упродовж 2019-2020 років державний бюджет недоотримав податків на понад 10 млн грн, обсяг конвертації готівки становив приблизно 1 млн грн на місяць.

Оперативники встановили, що постачальники пального отримували від підприємств-замовників безготівкову оплату за нібито купівлю талонів на пальне. Надалі "викуплені" талони через низку підконтрольних фірм організатори реалізовували фізичним споживачам за готівку, яку не відображали у бухгалтерському обліку. Отримані гроші щотижня збирав кур’єр та переправляв замовникам.

Схема фіктивного придбання талонів дозволяла підприємствам зменшувати базу оподаткування та отримувати необліковану готівку. Конвертаторам виплачували винагороду у розмірі 5-7% від суми, переведеної у "кеш".

Співробітники СБУ встановили причетність до протиправної схеми чотирьох мешканців Івано-Франківська та львів’янина, який працював кур’єром.

Під час обшуків офісних приміщень та автомобіля фігуранта правоохоронці вилучили документи та чорнові записи, які підтверджують ведення незаконного бізнесу, талони на майже 12 тисяч літрів пального, банківські картки та готівку у гривнях і доларах на загальну суму понад 1,5 млн грн.

У межах провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 липня на Прикарпатті СБУ заблокувала нелегальний видобуток нафти.

СБУ гроші Івано-Франківськ кримінальна справа АЗС
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