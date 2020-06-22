Відрізаним від світу через негоду мешканцям Прикарпаття доставляють продукти вертольотом

Негода повністю відрізала сполучення з мешканцями Верховинського району Івано-Франківської області

Негода повністю відрізала сполучення з мешканцями Верховинського району Івано-Франківської області

Фото: ДСНС

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС УКраїни.

Рятувальники Прикарпаття завантажили в гелікоптер ДСНС України "Eurocopter Н225" 2150 кг продуктів харчування для мешканців Верховинського району, з котрими через негоду відсутнє транспортне сполучення.

Рятувальники інформують, що в селі Красник Верховинського району стався зсув ґрунту на дорогу місцевого значення у двох місцях протяжністю 36 м і 20 м. На даний час відсутнє транспортне сполучення до 6 населених пунктів (с. Дземброня, с. Бистрець, с. Топільче, с. Зелене, с. Явірник, присілок Шибене).

Для надання допомоги по розчищенню зсуву ґрунту залучено екскаватор ЕОВ-4421(Краз) та 3 осіб від Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області, а також 1 екскаватор та 2 працівники Верховинської ДЕД.

На ділянці дороги між зсувами довжиною 2 км тимчасово обмежено проїзд 26 транспортних засобів, з них 11 мікроавтобусів, в яких знаходиться орієнтовно 185 осіб місцевого населення і туристичних груп. Потерпілих немає, можливий пішохідний прохід.

Нагадаємо, вчора через негоду без світла в Україні залишилося майже 100 населених пунктів