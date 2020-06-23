В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили красный уровень опасности из-за непогоды
На Прикарпатье от непогоды уже погибли трое человек
Об этом пишет Regionews со ссылкой на ГСЧС, Нацполицию и Ивано-Франковскую ОГА.
Жители села Яблуница Ивано-Франковской области сообщили на горячую линию "102", что из-за плохих погодных условий в реку Белый Черемош слетел автомобиль, пишет пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.
Следователи предварительно установили, что ночью дорогу частично размыла река из-за сильных дождей и поднятия уровня воды.
Позже местные СМИ сообщили, что в результате данного происшествия погибли два человека - мужчина водитель и женщина пассажир.
Также сообщается, что из-за сильных дождей и высокого уровня воды в реках в селе Дземброня женщина 1948 года рождения упала в бурный поток воды и погибла.
Позже в Ивано-Франковской ОГА сообщили, что в результате непогоды полностью отрезанными от цивилизации оказались четыре села - Быстрец, Дземброня, Шибене и Зеленое. Также затруднен проезд между населенными пунктами Гринява - Грамотное, Красноилье - Перекрестное, Верхний Ясенив - Головы, Долгополое - Кохан, Растоки - Барвинкив.
По информации местных властей, дожди и ливни размыли почти 74 км берегов, уничтожили или повредили около 8 км берегоукреплений. Также непогода разрушила 10 км дамб, один водозабор и 11 автомобильных мостов. Еще 24 дорожных и семь пешеходных мостов подверглись частичному разрушению.
В ГСЧС сообщили, что доставляют еду жителям пострадавших регионов вертолетами. Всего к ликвидации последствий непогоды в западных областях от ГСЧС привлечено более 300 человек и 70 единиц техники.
Напомним, в двух районах Черновицкой области и в самом областном центре готовятся к эвакуации из-за возможного поднятия уровня воды более чем на 6 метров.