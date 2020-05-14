Три родини ромів відправили з Івано-Франківська на Хмельниччину

Їх забезпечили продуктами харчування та супроводом

Фото: "Суспільне"

Їх забезпечили продуктами харчування та супроводом

19 ромів виїхали сьогодні з Івано-Франківська у Хмельницьку область. Через відсутність транспортного сполучення вони звернулися до міського голови Руслана Марцінківа, щоб їм надали автобус.

Про це RegioNews інформує з посиланням на "Суспільне".

У Хмельницьку область поїхало три сім'ї: одна сім'я з дев'яти осіб, у другій і третій по четверо.

Микола Рошташ із сім’єю працював на місцевому ринку, але через карантин заробітки закінчилися. У нього є будинок у село Глушківці Ярмолинецького району Хмельницької області, туди й вирушили. Після карантину планують шукати заробітки у Хмельницькому.

Начальник відділу громадського порядку КП "Муніципальна інспекція "Добродій" Андрій Кабанов зауважив, що роми написали звернення, документ оброблявся. Сьогодні вони вирушили з міста.

Чоловік розповідає, що в дорозі ромів супроводжує соціальний працівник. В автобусі є харчі. У самому транспорті задля безпеки натягнули захисну плівку між водієм та пасажирськими сидіннями.

Нагадаємо, щодо мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ за фактом заклику до примусового переміщення людей. 21 квітня під час оперативної наради міський голова різко висловився про людей ромської національності, запропонував "запакувати" їх в автобус і вивезти на Закарпаття.

На це зреагувала Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України. А також посольство США.

Марцінків пояснив, що намагався допомогти ромам потрапити додому, на Закарпаття. Свої висловлювання назвав емоційними та вибачився за них.

Наразі роми вимагають від мера Івано-Франківська 250 тис грн компенсації. Представники ромської меншини подали позов проти Руслана Марцінківа.

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