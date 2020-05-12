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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
12 травня 2020, 12:31 12

В Івано-Франківську підприємці вийшли на мітинг через карантинні обмеження

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12 травня 2020, 12:31 12
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Просять скасувати заборону на відкриття промислових ринків
Фото: Руслан Марцінків
Просять скасувати заборону на відкриття промислових ринків

Сьогодні, 12 травня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав підприємців, які прийшли з проханням відкрити промислові ринки.

Про це Руслан Марцінків написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

"Сьогодні під міською радою мав зустріч з підприємцями, які прийшли до мене з проханням скасувати заборону на відкриття промислових ринків. Я підтримую підприємців, і вважаю що економіка має працювати. Звичайно, з дотриманням всіх карантинних вимог, з засобами індивідуального захисту, з дезінфекцією та необхідною дистанцією", - зауважив мер.

Він звернувся до центральної влади з пропозицією відновлення роботи промислових ринків. Марцінків також вважає, що уряд має дозволити органам місцевого самоврядування самим регулювати, що відкривати, що закривати, зважаючи на епідеміологічну ситуацію. Адже Єдиний податок з підприємців є важливим джерелом наповнення бюджету міста. Через карантинні заходи громада Івано-Франківська недоотримала більшу кількість надходжень у бюджет.

"Проте поки що я закликаю підприємців не порушувати карантин самовільно", - наголошує голова.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні скасували деякі карантинні обмеження, проте діяльність промислових ринків все ще під забороною.


коронавірус карантин Івано-Франківськ Прикарпаття
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