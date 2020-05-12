На Хмельниччині та Прикарпатті викрили проросійських інтернет-агітаторів
Кіберфахівці СБУ викрили інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.
Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.
Двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури.
В інтернеті вони поширювали переважно фейки про карантинні обмеження через COVID-19 та про дискредитацію органів державної влади. Агітатори спонукали до протестів та просували ідеї федералізації України.
Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтвердили, що вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави.
Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Питання про оголошення зловмисникам підозри вирішується. Тривають невідкладні слідчі дії.
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