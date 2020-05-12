09:27  12 травня
В Україні вже більше 16 тисяч хворих коронавірусом - МОЗ
15:24  12 травня
Кабмін попросили послабити карантин для прихожан українських церков
15:08  12 травня
Міністерство освіти повідомило дату проведення ЗНО
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
12 травня 2020, 11:36 20

На Хмельниччині та Прикарпатті викрили проросійських інтернет-агітаторів

Читайте также
на русском языке
12 травня 2020, 11:36 20
Читайте также на русском языке
Адміністратори сепаратистських спільнот закликали до повалення влади в Україні
Фото: СБУ
Адміністратори сепаратистських спільнот закликали до повалення влади в Україні

Кіберфахівці СБУ викрили інтернет-агітаторів, які за вказівкою російських кураторів поширювали у мережі публічні заклики до зміни державних кордонів і повалення влади.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували в соцмережах спільноти сепаратистського спрямування. Зловмисники діяли під "прикриттям" української SMM-структури.

В інтернеті вони поширювали переважно фейки про карантинні обмеження через COVID-19 та про дискредитацію органів державної влади. Агітатори спонукали до протестів та просували ідеї федералізації України.

Результати лінгвістичної експертизи цих матеріалів підтвердили, що вони містять публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України, насильницького повалення конституційного ладу.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерне обладнання і мобільні пристрої, які містять докази шкоди, завданої інформаційній безпеці держави.

Слідчі дії відбувалися у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Питання про оголошення зловмисникам підозри вирішується. Тривають невідкладні слідчі дії.

Читайте також: На Львівщині затримали продавців фальсифікованої техніки.

На Полтавщині затримали крадіїв елітних іномарок


кримінал СБУ Івано-Франківськ фейк Хмельницький кіберзахист
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Сумській області попередили розкрадання 80 мільйонів гривень: подробиці
08 травня 2020, 17:59
Колишнього уповноваженого від ФГВФО викрили на розтраті 5 млн гривень банку "АКБ "Капітал"
08 травня 2020, 11:57
Колишнє керівництво Податкової служби підозрюють у "кришуванні" конвертцентрів
07 травня 2020, 18:31
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
11 травня 2020, 18:49
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
У Києві відкрили три ринки, на черзі - ще два
05 травня 2020, 13:41
Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту
06 травня 2020, 13:15
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Всі досьє »