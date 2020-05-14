Три семьи ромов отправили из Ивано-Франковска в Хмельницкую область
19 ромов выехали сегодня из Ивано-Франковска в Хмельницкую область. Из-за отсутствия транспортного сообщения они обратились к городскому главе Руслану Марцинкиву, чтобы им предоставили автобус.
Об этом RegioNews информирует со ссылкой на "Суспільне".
В Хмельницкую область поехало три семьи: одна семья из девяти человек, во второй и третьей по четверо.
Николай Рошташ с семьей работал на местном рынке, но через карантин заработки закончились. У него есть дом в село Глушковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области, туда и отправились. После карантина планируют искать заработки в Хмельницком.
Начальник отдела общественного порядка КП "Муниципальная инспекция "Добродий" Андрей Кабанов отметил, что ромы написали обращение, документ обрабатывался. Сегодня они отправились из города.
Мужчина рассказывает, что в дороге их сопровождает социальный работник. В автобусе есть еда. В самом транспорте для безопасности натянули защитную пленку между водителем и пассажирскими сидениями.
Напомним, в отношении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива начато уголовное производство по ст. 161 УКУ по факту призыва к принудительному перемещению людей. 21 апреля во время оперативного совещания городской глава резко высказался о людях ромской национальности, предложил "упаковать" их в автобус и вывезти на Закарпатье.
На это среагировала Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины, которые занимаются защитой прав ромского меньшинства в Украине. А также посольство США.
Марцинкив объяснил, что пытался помочь ромам попасть домой, на Закарпатье. Свои высказывания назвал эмоциональными и извинился за них.
Сейчас ромы требуют от мэра Ивано-Франковска 250 тыс грн компенсации. Представители ромского меньшинства подали иск против Руслана Марцинкива.
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