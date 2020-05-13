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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
13 травня 2020, 18:43 5

Роми вимагають від мера Івано-Франківська 250 тис грн компенсації

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13 травня 2020, 18:43 5
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Представники ромської меншини подали позов проти Руслана Марцінківа
Фото ілюстративне
Представники ромської меншини подали позов проти Руслана Марцінківа

Роми Закарпаття підготували позов проти мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа на суму 250 тис гривень за порушення честі та гідності ромської національної меншини.

Про це RegioNews інформує з посиланням на Голос Карпат.

Позов подано від ГО " Спільнота ромів Закарпаття" через висловлювання міського голови щодо виселення ромів Франківська в Закарпатську область.

Нагадаємо, щодо Руслана Марцінківа розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську. 21 квітня під час оперативної наради міський голова різко висловився про людей ромської національності, запропонував "запакувати" їх в автобус і вивезти на Закарпаття.

На це зреагувала Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України. А також посольство США.

Марцінків пояснив, що намагався допомогти ромам потрапити додому, на Закарпаття. Свої висловлювання назвав емоційними та вибачився за них.

Читайте також: Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував".


Івано-Франківськ Прикарпаття мер суд
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