Роми вимагають від мера Івано-Франківська 250 тис грн компенсації
Роми Закарпаття підготували позов проти мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа на суму 250 тис гривень за порушення честі та гідності ромської національної меншини.
Про це RegioNews інформує з посиланням на Голос Карпат.
Позов подано від ГО " Спільнота ромів Закарпаття" через висловлювання міського голови щодо виселення ромів Франківська в Закарпатську область.
Нагадаємо, щодо Руслана Марцінківа розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську. 21 квітня під час оперативної наради міський голова різко висловився про людей ромської національності, запропонував "запакувати" їх в автобус і вивезти на Закарпаття.
На це зреагувала Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, які опікуються захистом прав ромської меншини в України. А також посольство США.
Марцінків пояснив, що намагався допомогти ромам потрапити додому, на Закарпаття. Свої висловлювання назвав емоційними та вибачився за них.
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