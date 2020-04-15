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15 квітня 2020, 10:29 9

На Полтавщині від коронавірусу помер чоловік

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15 квітня 2020, 10:29 9
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Станом на ранок 15 квітня у Полтавській області підтверджено 27 випадків захворювання на коронавірус. Одужали троє людей, один чоловік помер
Фото: УП
Станом на ранок 15 квітня у Полтавській області підтверджено 27 випадків захворювання на коронавірус. Одужали троє людей, один чоловік помер

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі, пише Regionews.

За інформацією Олега Синєгубова троє одужалих - це жінка з Горішніх Плавнів та мати й донька з Кременчука, у яких одними з перших на Полтавщині діагностували коронавірус.

Померлий від коронавірусу – 84-річний чоловік з Кременчука. У нього хвороба протікала з ускладненнями.

Олег Синєгубов закликав жителів області дотримуватися режиму карантину, берегти себе та при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря.

Загалом в Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 3764, за добу виявили 392 нових випадки.

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