На Полтавщині від коронавірусу помер чоловік
Станом на ранок 15 квітня у Полтавській області підтверджено 27 випадків захворювання на коронавірус. Одужали троє людей, один чоловік помер
Станом на ранок 15 квітня у Полтавській області підтверджено 27 випадків захворювання на коронавірус. Одужали троє людей, один чоловік помер
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі, пише Regionews.
За інформацією Олега Синєгубова троє одужалих - це жінка з Горішніх Плавнів та мати й донька з Кременчука, у яких одними з перших на Полтавщині діагностували коронавірус.
Померлий від коронавірусу – 84-річний чоловік з Кременчука. У нього хвороба протікала з ускладненнями.
Олег Синєгубов закликав жителів області дотримуватися режиму карантину, берегти себе та при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря.
Загалом в Україні кількість хворих коронавірусом зросла до 3764, за добу виявили 392 нових випадки.
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