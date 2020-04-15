На Волині від коронавірусу помер 19-річний хлопець

У Луцькому районі Волинської області від коронавірусу помер 19-річний юнак

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У Луцькому районі Волинської області від коронавірусу помер 19-річний юнак

Про це повідомляє "Волинь 24” , пише RegioNews.

За словами начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігоря Ващенюка, у хлопця був цукровий діабет. Водночас, ані контактів з хворими на коронавірус, ані симптомів інфекції у юнака не було.

"Лікувався від діабету. В останній день піднялася температура. У нього не було ніяких симптомів, ні контактів. Зробили тест, тому що всі були насторожені. Він виявився позитивним”, – розповів він.

Загалом, на Волині від коронавірусу померли вже четверо людей.

Загалом кількість хворих коронавірусом зросла до 3764 хворих, за добу виявили 392 нових випадки

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