Прикарпаття: 300 інфікованих, 24 особи померли від COVID-19

В Івано-Франківській області найвищий показник смертності - майже 26% зі всіх зафіксованих смертей від коронавірусу в Україні

Фото з відкритих джерел

В Івано-Франківській області найвищий показник смертності - майже 26% зі всіх зафіксованих смертей від коронавірусу в Україні

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