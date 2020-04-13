Прикарпаття: 300 інфікованих, 24 особи померли від COVID-19
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.
В області 24 пацієнта померли. Вони мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, захворювання нирок і легень.
Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук розповів, що за вихідні помер пацієнт з Рожнятівського району 38-ми років. В Івано-Франківську люди 78-ми, 59-ти та 54-рьох років. У Галицькому районі 61-річний пацієнт. Надвірнянський район - помер пацієнт 55-ти років.
"В Івано-Франківській області зафіксовано 300 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу виявлено 7 нових випадків, в тому числі одна дитина. Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківську, Калуському, Надвірнянському, Тисменицькому, Рожнятівському, Тлумацькому районах. Приріст нових випадків 2%", - повідомив т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.
З підозрою на захворювання коронавірусом за добу госпіталізовано 43 особи. З початку епідемії госпіталізовано 954 особи, з них 24 дитини. На апараті ШВЛ перебуває 16 осіб.
В області одужало 12 осіб. Найстаршому пацієнтові, який одужав, 89 років, він перебуває на лікування в центральній міській клінічній лікарні.
Брифінг щодо ситуації з коронавірусною інфекцією
Опубліковано Івано-Франківська обласна державна адміністрація Понеділок, 13 квітня 2020 р.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).
- 17:40 13 квітня Майже половина киян вважає, що коронавірус їм не загрожує
- 17:28 13 квітня Мінфін відмовився від аукціонів з розміщення держоблігацій
- 17:01 13 квітня Депутати розблокували підписання закону про ринок землі
- 16:43 13 квітня У Запорізькій області 85 осіб захворіли на коронавірус
- 16:34 13 квітня Пожежа в Чорнобильської зони наближається до Прип'яті
- 16:28 13 квітня На Кіровоградщині коронавірусом інфікувалися понад 50 медиків
- 11:49 13 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ