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Ірина Федоляк
Журналіст
13 квітня 2020, 15:24 3

Прикарпаття: 300 інфікованих, 24 особи померли від COVID-19

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13 квітня 2020, 15:24 3
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В Івано-Франківській області найвищий показник смертності - майже 26% зі всіх зафіксованих смертей від коронавірусу в Україні
Фото з відкритих джерел
В Івано-Франківській області найвищий показник смертності - майже 26% зі всіх зафіксованих смертей від коронавірусу в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

В області 24 пацієнта померли. Вони мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, захворювання нирок і легень.

Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук розповів, що за вихідні помер пацієнт з Рожнятівського району 38-ми років. В Івано-Франківську люди 78-ми, 59-ти та 54-рьох років. У Галицькому районі 61-річний пацієнт. Надвірнянський район - помер пацієнт 55-ти років.

"В Івано-Франківській області зафіксовано 300 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу виявлено 7 нових випадків, в тому числі одна дитина. Найбільша кількість інфікованих в Івано-Франківську, Калуському, Надвірнянському, Тисменицькому, Рожнятівському, Тлумацькому районах. Приріст нових випадків 2%", - повідомив т.в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

З підозрою на захворювання коронавірусом за добу госпіталізовано 43 особи. З початку епідемії госпіталізовано 954 особи, з них 24 дитини. На апараті ШВЛ перебуває 16 осіб.

В області одужало 12 осіб. Найстаршому пацієнтові, який одужав, 89 років, він перебуває на лікування в центральній міській клінічній лікарні.

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