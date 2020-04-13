09:12  13 квітня
Рада планує відсіювати правки до "антиколомойського" закону
09:50  13 квітня
Кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 3102
12:32  13 квітня
У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2020, 14:29 10

На Тернопільщині 273 інфікованих COVID-19, з них 27 - діти

Читайте также
на русском языке
13 квітня 2020, 14:29 10
Читайте также на русском языке
За добу зафіксували 30 нових випадків захворювання
Фото з відкритих джерел
За добу зафіксували 30 нових випадків захворювання

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 13 квітня на Тернопільщині 273 випадків COVID-19, 5 – летальних.

  • 148 – жителі Монастириського району (2 – летальних).
  • 29 – жителі Заліщицького району (2– летальних).
  • 23 – жителі Бучацького району.
  • 14 – жителі Козівського району (1 – летальний).
  • 13 – жителі Кременецького району.
  • 19 – жителі Чортківського району.
  • 13 – жителі міста Тернополя.
  • 5 – жителі Підгаєцького району.
  • 3 – жителі Теребовлянського району.
  • 3 – жителі Тернопільського району .
  • 1 – житель Бережанського району.
  • 1 – житель Зборівського району.
  • 1 – житель Борщівського району.

+30 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 13 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 273 ХВОРИХ ...

Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 13 квітня 2020 р.

246 випадків - дорослі, 27 - діти.

Видужало семеро осіб. Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 4.

Нагадаємо, 10 квітня у Тернопільській області кількість смертей від COVID-19 зросла до п'яти.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус Тернопіль захворювання хвороба
У Донецькій області рекордна кількість пацієнтів одужали від COVID-19
13 квітня 2020, 13:20
У Києві майже 500 випадків коронавірусу, за добу захворіли ще 79 осіб
13 квітня 2020, 12:49
У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
13 квітня 2020, 12:32
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 квітня 2020, 11:49
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України
07 квітня 2020, 11:49
Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
07 квітня 2020, 17:49
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Ганна Новосад
Олександр Хорсуненко
Всі блоги »
Львів: чому Зеленський перший на виліт, а Вакарчуку варто приготуватися
13 квітня 2020, 14:00
Коронавірус в Україні та світі: невтішне порівняння статистики
13 квітня 2020, 10:32
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Новинський Вадим
Куратор Херсонської області по боротьбі з COVID-19
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »