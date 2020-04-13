На Тернопільщині 273 інфікованих COVID-19, з них 27 - діти

За добу зафіксували 30 нових випадків захворювання

Фото з відкритих джерел

За добу зафіксували 30 нових випадків захворювання

Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 13 квітня на Тернопільщині 273 випадків COVID-19, 5 – летальних.

148 – жителі Монастириського району (2 – летальних).

29 – жителі Заліщицького району (2– летальних).

23 – жителі Бучацького району.

14 – жителі Козівського району (1 – летальний).

13 – жителі Кременецького району.

19 – жителі Чортківського району.

13 – жителі міста Тернополя.

5 – жителі Підгаєцького району.

3 – жителі Теребовлянського району.

3 – жителі Тернопільського району .

1 – житель Бережанського району.

1 – житель Зборівського району.

1 – житель Борщівського району.

+30 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 13 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 273 ХВОРИХ ... Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 13 квітня 2020 р.

246 випадків - дорослі, 27 - діти.

Видужало семеро осіб. Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 4.

Нагадаємо, 10 квітня у Тернопільській області кількість смертей від COVID-19 зросла до п'яти.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).