На Тернопільщині 273 інфікованих COVID-19, з них 27 - діти
За добу зафіксували 30 нових випадків захворювання
За добу зафіксували 30 нових випадків захворювання
Як передає RegioNews, про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10:00 13 квітня на Тернопільщині 273 випадків COVID-19, 5 – летальних.
- 148 – жителі Монастириського району (2 – летальних).
- 29 – жителі Заліщицького району (2– летальних).
- 23 – жителі Бучацького району.
- 14 – жителі Козівського району (1 – летальний).
- 13 – жителі Кременецького району.
- 19 – жителі Чортківського району.
- 13 – жителі міста Тернополя.
- 5 – жителі Підгаєцького району.
- 3 – жителі Теребовлянського району.
- 3 – жителі Тернопільського району .
- 1 – житель Бережанського району.
- 1 – житель Зборівського району.
- 1 – житель Борщівського району.
+30 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 13 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 273 ХВОРИХ ...Опубліковано Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом Понеділок, 13 квітня 2020 р.
246 випадків - дорослі, 27 - діти.
Видужало семеро осіб. Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 4.
Нагадаємо, 10 квітня у Тернопільській області кількість смертей від COVID-19 зросла до п'яти.
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