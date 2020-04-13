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Ирина Федоляк
Журналист
13 апреля 2020, 15:24 3

Прикарпатье: 300 инфицированных, 24 человека умерли от COVID-19

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13 апреля 2020, 15:24 3
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В Ивано-Франковской области самый высокий показатель смертности - почти 26% из всех зафиксированных смертей от коронавируса в Украине
Фото из открытых источников
В Ивано-Франковской области самый высокий показатель смертности - почти 26% из всех зафиксированных смертей от коронавируса в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

В области 24 пациента умерли. Они имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек и легких.

Главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук рассказал, что за выходные умер пациент с Рожнятовского района 38-ми лет. В Ивано-Франковске люди 78-ми, 59-ти и 54-х лет. В Галицком районе 61-летний пациент. Надворнянский район - умер пациент 55-ти лет.

"В Ивано-Франковской области зафиксировано 300 случаев заболевания COVID-19, за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев, в том числе один ребенок. Наибольшее количество инфицированных в Ивано-Франковске, Калушском, Надворнянском, Тисменицком, Рожнятовском, Тлумацком районах. Прирост новых случаев 2%", - сообщил в.и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

С подозрением на заболевание коронавирусом за сутки госпитализировано 43 человека. С начала эпидемии госпитализировано 954 человека, из них 24 ребенка. На аппарате ИВЛ находится 16 человек.

В области выздоровели 12 человек. Самому старшему пациенту, который выздоровел, 89 лет, он находится на лечении в центральной городской клинической больнице.

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