Прикарпатье: 300 инфицированных, 24 человека умерли от COVID-19

В Ивано-Франковской области самый высокий показатель смертности - почти 26% из всех зафиксированных смертей от коронавируса в Украине

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В Ивано-Франковской области самый высокий показатель смертности - почти 26% из всех зафиксированных смертей от коронавируса в Украине

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