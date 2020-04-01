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01 квітня 2020, 15:56 10

У Криму окупанти закрили Керченський міст, що з'єднує півострів з Росією

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01 квітня 2020, 15:56 10
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Так звана влада анексованого Криму оголосила про встановлення блокпоста на мосту через Керченську протоку
Фото: росЗМІ
Так звана влада анексованого Криму оголосила про встановлення блокпоста на мосту через Керченську протоку

Про це окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов повідомив в соцальных мережах, передає RegioNews.

"На кримському мосту буде встановлено блокпост. Буде проведено стовідсотковий огляд всього автотранспорту. До 17:00 буде опублікований перелік вимог до громадянам, які проїжджають. До вечора всі нормативні документи будуть опубліковані", – сказав Аксьонов.

Тим часом, станом на ранок 31 березня, в Криму було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом. Блокпости вже встановлені на в'їзді в Севастополь.

Крім того, підконтрольний Росії МОЗ Криму повідомив про те, що 1244 людини госпіталізовані з пневмонією.

2902 людей знаходяться під наглядом через COVID - 1, при цьому за останню добу додалося 196 осіб. В стаціонарах – 66 осіб.

За своє здоров'я переживають і ув'язнені в тюрмах Криму і Донбасу. Люди бояться поширення коронавіруса і вимагають від РФ вжити заходів.

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