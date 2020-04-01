Через хворих на коронавірус медиків у Луцьку закрили реанімацію міської лікарні
Про хворих медиків повідомили у Волинській ОДА, пише RegioNews.
Усі вони почуваються добре і не мають жодних симптомів. Медики перебувають на самоізоляції.
Коронавірус. Волинь: оперативна інформація. 1 квітня Станом на 10.00 год. 1 квітня 2020-го у Волинській області...Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Середа, 1 квітня 2020 р.
Заступник директора Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов повідомив, що тести на коронавірус профілактично зробили усім працівникам відділення інтенсивної терапії. У чотирьох медиків знайшли інфекцію, проте вони не контактували з головною лікаркою, пише volynua.com.
Нагадаємо, на коронавірус раніше захворіла очільниця міської лікарні Лариса Духневич. Жінка подорожувала Іспанією, а після повернення додому їй стало зле. Перший її тест показав негативний результат, тож кілька днів лікарка провела у реанімації міської лікарні. Після підтведження її діагнозу посадовицю перевели до інфекційної лікарні, а медиків, які з нею працювали, ізолювали. Згодом їхні аналізи не показали інфекції.
"Де інфікувались ці четверо медиків та як дотримувались умов карантину, ще потрібно з’ясувати", – сказав Смольянінов. Заступник головного лікаря стверджує, що з хворою начальницею ці четверо не контактували.
Реанімаційне відділення, у якому працював хворий лікар і медсестри закрили на дезінфекцію.
Нагадаємо, вчора померло двоє лікарів Волинської обласної лікарні. Також у Волинській обласній лікарні не вистачає засобів захисту медиків.
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