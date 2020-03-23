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23 марта 2020, 11:25 4

В Ивано-Франковске заболели трое людей, которые контактировали с умершей от коронавируса

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23 марта 2020, 11:25 4
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В Ивано-Франковске подтвердили еще 3 случая заболевания COVID-19
Фото иллюстративное
В Ивано-Франковске подтвердили еще 3 случая заболевания COVID-19

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении, сообщает RegioNews.

"Вчера вечером мы узнали о 3 дополнительных случаях коронавируса. В частности эти три человека из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, которая умерла", — отметил Марцинкив.

Все больные в удовлетворительном состоянии, тяжело больных в области нет.

Марцинкив сообщил, что Ивано-Франковск получит 300 экспресс-тестов на коронавирус.

Оперативно о карантине (23.03.2020/9:00)

Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 22 марта 2020 г.

Напомним, в Ивано-Франковске на кладбище выделят отдельный участок для умерших от коронавируса.

Ивано-Франковск: изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершим от коронавируса. Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей.

Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других.


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