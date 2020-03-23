В Ивано-Франковске заболели трое людей, которые контактировали с умершей от коронавируса
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении, сообщает RegioNews.
"Вчера вечером мы узнали о 3 дополнительных случаях коронавируса. В частности эти три человека из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, которая умерла", — отметил Марцинкив.
Все больные в удовлетворительном состоянии, тяжело больных в области нет.
Марцинкив сообщил, что Ивано-Франковск получит 300 экспресс-тестов на коронавирус.
Оперативно о карантине (23.03.2020/9:00)Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 22 марта 2020 г.
Напомним, в Ивано-Франковске на кладбище выделят отдельный участок для умерших от коронавируса.
Ивано-Франковск: изолировали мужа, сына и медиков, которые контактировали с умершим от коронавируса. Муж умершей в изолированном боксе. Ее сын находится в самоизоляции, как и медицинские работники поликлиники и члены их семей.
Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии. Всех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться и не подвергать опасности других.
- 16:01 23 марта В Запорожской области разоблачили наркоторговцев
- 15:57 23 марта Коронавирус: за границей лечатся 18 украинцев, 155 - на карантине - МИД
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:18 23 марта Служители кафедрального собора в Черновцах игнорируют соблюдение карантина
- 15:05 23 марта В Киевской области подтвердили коронавирус у пяти человек - ОГА
- 14:52 23 марта Глава Минздрава Илья Емец уходит в отставку - источники
- 15:50 23 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ