Українська експедиція не змогла дістатися Антарктиди через коронавірус

Команда 25-ї Української антарктичної експедиції не змогла дістатися на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді і змушена була повернутися в Київ через пандемію COVID-19

Фото: mon.gov.ua

Команда 25-ї Української антарктичної експедиції не змогла дістатися на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді і змушена була повернутися в Київ через пандемію COVID-19

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Міністерства освіти України. "Під час пандемії непросто робити навіть звичайні речі. А те, що і зазвичай є непростою операцією, стає інколи майже неможливим", - заявив очільник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий. За його словами, 16 березня команда 25-ї УАЕ вирушила в Антарктиду, намагаючись подолати довгий шлях раніше, ніж карантинні обмеження зробили би це неможливим. Однак карантин у Чилі та майже всіх країнах Південної Америки змусив зкоригувати плани. Три дні експедиція перебувала в Стамбулі й була змушена повернутися до Києва. Як додав Дикий, під час поїздки команда була максимально захищена від коронавірусу – всіх забезпечили респіраторами, окулярами, антисептиками тощо. Всі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції. Як зазначається, зараз учасники експедиції почуваються добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скрінінг. Попри це, весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а наступного тижня всім буде зроблено лабораторний тест на наявність коронавірусу. У свою чергу МОН та Національний антарктичний науковий центр у тісній співпраці з МЗС України та постійним представництвом України у Республіці Чилі шукають шляхи, щоб доправити експедицію на станцію "Академік Вернадський". Там 25-та УАЕ має змінити на станції своїх колег, які працюють на "Вернадському" вже близько року. Нагадаємо, до складу річної 25-ї експедиції входили 12 учасників – 10 чоловіків і 2 жінки.

.