15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 15:37 2

На Прикарпатті 12 людей перевіряють на COVID-19

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 15:37 2
Читайте также на русском языке
Аналізи відправили на дослідження у Київ
Фото ілюстративне
Аналізи відправили на дослідження у Київ

Про це повідомив т.в.о. голови облдержадміністрації Віталій Федорів під час чергової наради онлайн, інформує RegioNews.

На 14 годину 19 березня в Івано-Франківській області зафіксовано 12 випадків з підозрою на коронавірус. Аналізи відправили у Київ.

Сьогодні до кінця дня мають надійти результати аналізів 56-річної жінки, яка померла вчора в інфекційній лікарні. В Київському лабораторному центрі дослідження біоматеріалів поки що триває.

Нагадаємо, в Івано-Франківську транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників - тих, хто в умовах карантину повинен працювати.

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківськ. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.

В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини. За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.


коронавірус Івано-Франківськ
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
19 березня 2020, 15:25
В Івано-Франківську за масове скупчення біля візового центру покарають директора установи
19 березня 2020, 14:26
У МОЗ заявили про чотири сценарії боротьби з коронавірусом
19 березня 2020, 14:22
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »