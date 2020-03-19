На Прикарпатті 12 людей перевіряють на COVID-19

Аналізи відправили на дослідження у Київ

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Аналізи відправили на дослідження у Київ

Про це повідомив т.в.о. голови облдержадміністрації Віталій Федорів під час чергової наради онлайн, інформує RegioNews.

На 14 годину 19 березня в Івано-Франківській області зафіксовано 12 випадків з підозрою на коронавірус. Аналізи відправили у Київ.

Сьогодні до кінця дня мають надійти результати аналізів 56-річної жінки, яка померла вчора в інфекційній лікарні. В Київському лабораторному центрі дослідження біоматеріалів поки що триває.

Нагадаємо, в Івано-Франківську транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників - тих, хто в умовах карантину повинен працювати.

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківськ. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.

В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини. За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.