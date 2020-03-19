На Прикарпатье 12 человек проверяют на COVID-19
Об этом сообщил в.и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федорив во время очередного совещания онлайн, информирует RegioNews.
На 14 часов 19 марта в Ивано-Франковской области зафиксировано 12 случаев с подозрением на коронавирус. Анализы отправили в Киев.
Сегодня до конца дня должны поступить результаты анализов 56-летней женщины, которая умерла вчера в инфекционной больнице. В Киевском лабораторном центре исследование биоматериалов пока продолжается.
Брифинг т.в.а. председателя облгосадминистрации Виталия Федорива
Опубликовано Ивано-Франковская областная государственная администрация Четверг, 19 марта 2020 года.
Напомним, в Івано-Франковске транспорт отменят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков - тех, кто в условиях карантина должен работать.
Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковск. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.
В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.
В Ивано-Франковске несмотря на запрет работают некоторые непродовольственные магазины. За нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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