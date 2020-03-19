На Прикарпатье 12 человек проверяют на COVID-19

Анализы отправили на исследование в Киев

Фото иллюстративное

Анализы отправили на исследование в Киев

Об этом сообщил в.и.о. председателя облгосадминистрации Виталий Федорив во время очередного совещания онлайн, информирует RegioNews.

На 14 часов 19 марта в Ивано-Франковской области зафиксировано 12 случаев с подозрением на коронавирус. Анализы отправили в Киев.

Сегодня до конца дня должны поступить результаты анализов 56-летней женщины, которая умерла вчера в инфекционной больнице. В Киевском лабораторном центре исследование биоматериалов пока продолжается.

Напомним, в Івано-Франковске транспорт отменят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков - тех, кто в условиях карантина должен работать.

Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковск. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

В Ивано-Франковске несмотря на запрет работают некоторые непродовольственные магазины. За нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность.