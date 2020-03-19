Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП

Глобальне безробіття через економічну та трудову криза, спричинені пандемією коронавірусу, може збільшитися на майже 25 мільйонів осіб

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Глобальне безробіття через економічну та трудову криза, спричинені пандемією коронавірусу, може збільшитися на майже 25 мільйонів осіб

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на новий прогноз Міжнародної організації праці, що грунтується на різних сценаріях впливу COVID-19 на зростання світового ВВП.

Зокрема, оцінки МОП вказують на можливе зростання глобального безробіття від 5,3 до 24,7 млн осіб.

"Однак якщо ми побачимо скоординовану на міжнародному рівні політичну реакцію, як це сталося під час світової фінансової кризи 2008/9 року, то вплив на глобальне безробіття може бути значно нижче", - йдеться у повідомленні.

Серед заходів, до яких закликає організація, - розширення соціального захисту, підтримка робочих місць (короткочасна робота, оплачувані відпустки, інші субсидії), а також - фінансові та податкові пільги, у тому числі для малих та середніх підприємств.

Також МОП акцентує увагу на необхідності кредитування та фінансової підтримки тих секторів економіки, які постраждають найбільше."Падіння зайнятості означає також великі втрати доходів для працівників. Дослідження оцінює, що вони становитимуть від 860 млрд до 3,4 трлн доларів США до кінця 2020 року. Це призведе до падіння споживання товарів і послуг, що, в свою чергу, вплине на перспективи бізнесу та економіки", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавируса.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.