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19 березня 2020, 14:26 5

В Івано-Франківську за масове скупчення біля візового центру покарають директора установи

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19 березня 2020, 14:26 5
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На Прикарпатті поліція склала адміністративний протокол за порушення правил карантину
Фото: Поліція Івано-Франківської області
На Прикарпатті поліція склала адміністративний протокол за порушення правил карантину

Поліцейські склали адміністративний протокол на виконувача обов’язків директора візового центру в Івано-Франківську, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Поліції Івано-Франківської області у Facebook.

19 березня до поліцейських Івано-Франківська надійшло повідомлення про масове скупчення людей у мікрорайоні Пасічна.

З’ясувалося, що на вулиці Тролейбусній більше сотні людей сформували кількаметрову чергу до візового центру, який не припинив свою роботу не зважаючи на заборони та попередження. Більше того, напередодні працівники підприємства розіслали повідомлення клієнтам про те, що вони можуть забрати свої паспорти до 20 березня.

На виконуючого обов’язків директора візового центру складено адмінпротокол за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Стаття тягне за собою накладення штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі заклад зачинено і він не працює, люди розійшлися.

Нагадаємо, В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширення коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківська. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.


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