Прикарпаття: в інфекційній лікарні 9 людей перевіряють на коронавірус

Наразі гострим залишається питання забезпечення області апаратами штучної вентиляції легень

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Наразі гострим залишається питання забезпечення області апаратами штучної вентиляції легень

В Івано-Франківську провели онлайн-нараду т.в.о. голови облдержадміністрації Віталія Федоріва з приводу ситуації з коронавірусом, інформує RegioNews. "В обласній лікарні перебуває 9 хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Протягом тижня мають надійти 600 захисних костюмів для медиків, їх в області поки що вистачає”, – каже Віталій Федорів. Гостро стоїть питання постачання апаратів штучної вентиляції легень, які в разі виявлення коронавірусу дозволяють людині дихати. Міністерство охорони здоров’я України вже готує апарати ШВЛ, Івано-Франківськ отримає чергову партію цих апаратів.

Нагадаємо, в Івано-Франківську транспорт скасують, розроблять маршрути для медиків та комунальників - тих, хто в умовах карантину повинен працювати.

Церква онлайн: де і коли можна подивитися літургії в храмах Івано-Франківськ. Богослужіння можна переглянути на YouTube каналі, Facebook сторінці, послухати по радіо або подивитися на місцевому телеканалі.

В Івано-Франківську закривають усе, крім аптек, продуктових и АЗС, транспорт - обмежать. Задля профілактики поширенню коронавірусу в місті вводять низку обмежень.

В Івано-Франківську попри заборону працюють деякі непродовольчі магазини. За порушення правил карантину передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

У Тернопільській та Івано-Франківській областях збирають кошти на апарати для вентиляції легень. Жителі самостійно збирають кошти, щоб забезпечити медтехнікою лікарні в районах.