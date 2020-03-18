На Буковині 15 поліцейських самоізолювалися через коронавірус

У Чернівецькій області співробітник поліції контактував із особою, інфікованою коронавірусом, після чого він мав контакти зі своїми колегами

У Чернівецькій області співробітник поліції контактував із особою, інфікованою коронавірусом, після чого він мав контакти зі своїми колегами

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив сьогодні в ефірі телеканалу 112, пише RegioNews. За словами Геращенка, на Буковині зафіксовано випадок, коли один поліцейський контактував із особою, зараженою коронавірусом. "А згодом він контактував із групою своїх колег", – сказав заступник глави МВС. Наразі 15 співробітників поліції уже п’ятий день перебувають в самоізоляції через цей випадок. Нагадаємо, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2). Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Також наші журналісти показали, як живуть Чернівці в умовах карантину.

.