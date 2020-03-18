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18 березня 2020, 13:19 6

На Буковині 15 поліцейських самоізолювалися через коронавірус

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18 березня 2020, 13:19 6
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У Чернівецькій області співробітник поліції контактував із особою, інфікованою коронавірусом, після чого він мав контакти зі своїми колегами
У Чернівецькій області співробітник поліції контактував із особою, інфікованою коронавірусом, після чого він мав контакти зі своїми колегами

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив сьогодні в ефірі телеканалу 112, пише RegioNews.

За словами Геращенка, на Буковині зафіксовано випадок, коли один поліцейський контактував із особою, зараженою коронавірусом.

"А згодом він контактував із групою своїх колег", – сказав заступник глави МВС.

Наразі 15 співробітників поліції уже п’ятий день перебувають в самоізоляції через цей випадок.

Нагадаємо, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

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