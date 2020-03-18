На Буковині 15 поліцейських самоізолювалися через коронавірус
Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив сьогодні в ефірі телеканалу 112, пише RegioNews.
За словами Геращенка, на Буковині зафіксовано випадок, коли один поліцейський контактував із особою, зараженою коронавірусом.
"А згодом він контактував із групою своїх колег", – сказав заступник глави МВС.
Наразі 15 співробітників поліції уже п’ятий день перебувають в самоізоляції через цей випадок.
Нагадаємо, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).
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