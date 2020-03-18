Прикарпатье: в инфекционной больнице 9 человек проверяют на коронавирус

В настоящее время острым остается вопрос обеспечения области аппаратами искусственной вентиляции легких

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В настоящее время острым остается вопрос обеспечения области аппаратами искусственной вентиляции легких

В Ивано-Франковске провели онлайн-совещание в.и.о. председателя облгосадминистрации Виталия Федорива по поводу ситуации с коронавирусом, передает RegioNews. "В областной больнице находится 9 больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. В течение недели должны поступить 600 защитных костюмов для медиков, их в области пока хватает”, – говорит Виталий Федорив.

Остро стоит вопрос поставки аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в случае выявления коронавируса позволяют человеку дышать. Министерство здравоохранения Украины уже готовит аппараты ИВЛ, Ивано-Франковск получит очередную партию этих аппаратов.

Напомним, в Івано-Франковске транспорт отменят, разработают маршруты для медиков и коммунальщиков - тех, кто в условиях карантина должен работать.

Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковск. Богослужения можно посмотреть на YouTube канале, Facebook странице, послушать по радио или посмотреть на местном телеканале.

В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

В Ивано-Франковске несмотря на запрет работают некоторые непродовольственные магазины. За нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Тернопольской и Ивано-Франковской областях собирают средства на аппараты для вентиляции легких. Жители самостоятельно собирают средства, чтобы обеспечить медтехникой больницы в районах.