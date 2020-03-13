В Івано-Франківську двох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус
До обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус доставили двох мешканців Івано-Франківська, інформує RegioNews з посиланням на Фіртку.
"Хворі не важкі, ізольовані, вони не потребують штучної вентиляції легень. Це підозра, тому що вони повернулися з Іспанії з температурою. Ми зібрали всі аналізи, відправили в лабораторний центр. Ми діємо згідно з алгоритмом", - розповіла заступниця головного лікаря Любов Андрусишин.
В інфекційній лікарні працює "гаряча лінія” для прикарпатців, які повернулися з країн поширення коронавірусу – 099 544 83 32.
Нагадаємо, Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
У Львівській області госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус. Пізніше інформацію спростували, повідомили, що у Львові коронавірус в госпіталізованого не виявили.
Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.
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