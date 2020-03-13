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13 березня 2020, 15:38 11

В Івано-Франківську двох людей госпіталізували з підозрою на коронавірус

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13 березня 2020, 15:38 11
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Місцеві жителі повернулися з Іспанії з температурою
Фото ілюстративне
Місцеві жителі повернулися з Іспанії з температурою

До обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус доставили двох мешканців Івано-Франківська, інформує RegioNews з посиланням на Фіртку.

"Хворі не важкі, ізольовані, вони не потребують штучної вентиляції легень. Це підозра, тому що вони повернулися з Іспанії з температурою. Ми зібрали всі аналізи, відправили в лабораторний центр. Ми діємо згідно з алгоритмом", - розповіла заступниця головного лікаря Любов Андрусишин.

В інфекційній лікарні працює "гаряча лінія” для прикарпатців, які повернулися з країн поширення коронавірусу – 099 544 83 32.

Нагадаємо, Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

У Львівській області госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус. Пізніше інформацію спростували, повідомили, що у Львові коронавірус в госпіталізованого не виявили.

Вчора, 12 березня, виявили ще два випадки коронавірусу - у Чернівцях та Радомишлі.

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