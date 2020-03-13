В Ивано-Франковске двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Местные жители вернулись из Испании с температурой

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Местные жители вернулись из Испании с температурой

В областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус доставили двух жителей Ивано-Франковска, передает RegioNews со ссылкой на Фіртку.

"Больные не тяжелые, они изолированы, в искусственной вентиляции легких не нуждаются. Это подозрение, потому что они вернулись из Испании с температурой. Мы собрали все анализы, отправили в лабораторный центр. Мы действуем согласно с алгоритмом", - рассказала заместитель главного врача Любовь Андрусишин.

В инфекционной больнице работает "горячая линия” для жителей области, которые вернулись из стран распространения коронавируса – 099 544 83 32.

Напомним, Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

Во Львовской области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус. Позже информацию опровергли, сообщили, что во Львове коронавирус у госпитализированного не обнаружили.

Вчера, 12 марта, обнаружили еще два случая коронавируса - в Черновцах и Радомышле.

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