У Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин: як його покарав суд

Фото: Національна поліція

Внаслідок вибуху обидва автомобілі отримали пошкодження, ніхто не постраждав

Про це повідомляє видання "Полтавщина" із посиланям на матеріали суду, передає RegioNews.

Зазначається, що 2 січня в Алмазному солдат ЗСУ кинув гранату Ф-1 поблизу припаркованих автомобілів Jeep Renegade та Chery Beat на вулиці Івана Мазепи.

Внаслідок вибуху обидва авто отримали пошкодження кузова та покриття. На щастя, ніхто не постраждав.

У суді чоловік визнав провину і пояснив, що був п'яний і вчинив правопорушення "неумисно". Він заявив про готовність співпрацювати зі слідством та продовжувати службу у ЗСУ.

Захисник просив обрати м’який запобіжний захід через наявність малолітнього сина підозрюваного. Слідчий суддя постановив тримання під вартою з альтернативою застави у 266 240 грн.

