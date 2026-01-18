11:49  18 січня
18 січня 2026, 11:49

У Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин: як його покарав суд

18 січня 2026, 11:49
Фото: Національна поліція
Внаслідок вибуху обидва автомобілі отримали пошкодження, ніхто не постраждав

Про це повідомляє видання "Полтавщина" із посиланям на матеріали суду, передає RegioNews.

Зазначається, що 2 січня в Алмазному солдат ЗСУ кинув гранату Ф-1 поблизу припаркованих автомобілів Jeep Renegade та Chery Beat на вулиці Івана Мазепи.

Внаслідок вибуху обидва авто отримали пошкодження кузова та покриття. На щастя, ніхто не постраждав.

У суді чоловік визнав провину і пояснив, що був п'яний і вчинив правопорушення "неумисно". Він заявив про готовність співпрацювати зі слідством та продовжувати службу у ЗСУ.

Захисник просив обрати м’який запобіжний захід через наявність малолітнього сина підозрюваного. Слідчий суддя постановив тримання під вартою з альтернативою застави у 266 240 грн.

Нагадаємо, в київському хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом. Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю. Наразі фігурант перебуває під вартою.

Полтава військовий алкоголь суд Граната рішення запобіжний захід залог
