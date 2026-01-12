У Києві взяли під варту шахрая, який інсценував власну смерть

Ілюстративне фото

Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід до громадянина України, який підозрюється у шахрайстві, відмиванні грошей та підробленні документів. З'явились деталі справи

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За версією слідства, з 2017 по 2024 рік чоловік займався створенням і розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення "IcedID" для несанкціонованого втручання в роботу компʼютерних мереж фінансових установ, викрадення персональних даних та протиправного заволодіння коштами інших осіб. За це щодо нього розпочали кримінальне переслідування Федеральна прокуратура США та ФБР.

Для того, щоб уникнути відповідальності, чоловік змовився з представником правоохоронного органу та з іншими особам, і нібито інсценував власну смерть. У період березня-квітня 2024 року, ймовірно, було сфальсифіковано матеріали впізнання трупа невстановленої особи. На підставах неправдивих даних Київський відділ державної реєстрації смерті видав свідоцтво про смерть, що формально призвело до припинення розшуку підозрюваного.

27 грудня 2025 року його затримали. При цьому він неодноразово називався іншим ім'ям. Припускається, що посвідчення, які знайшли у нього вдома, були підроблені.

До чоловіка застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави в 400 млн грн.

Перебуваючи в міжнародному розшуку, шахрай, за даними правоохоронців, маскував походження своїх статків. Він оформлював дороговартісну нерухомість і автомобілі на близьких родичів та знайомих останнього. Загальна вартість майна понад 62 мільйони гривень.

