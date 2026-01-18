11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
10:02  18 января
"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро
16:59  17 января
Хлеб и крупы будут дорожать: эксперт поделился прогнозом на 2026 год
18 января 2026, 11:49

В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд

18 января 2026, 11:49
Фото: Национальная полиция
В результате взрыва оба автомобиля получили повреждения, никто не пострадал

Об этом сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.

Отмечается, что 2 января в Алмазном солдат ВСУ бросил гранату Ф-1 вблизи припаркованных автомобилей Jeep Renegade и Chery Beat на улице Ивана Мазепы.

В результате взрыва оба авто получили повреждения кузова и покрытия. К счастью, никто не пострадал.

В суде мужчина признал вину и объяснил, что был пьян и совершил правонарушение "непреднамеренно". Он заявил о готовности сотрудничать со следствием и продолжать службу в ВСУ.

Защитник просил избрать мягкую меру пресечения из-за наличия малолетнего сына подозреваемого. Следователь судья постановил заключение под стражу с альтернативой залогу в 266 240 грн.

Напомним, в киевском хостеле мужчина взорвал гранату после ссоры с соседом. Правоохранители задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Пока фигурант находится под стражей.

