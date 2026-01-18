В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд

Фото: Национальная полиция

В результате взрыва оба автомобиля получили повреждения, никто не пострадал

Об этом сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на материалы суда, передает RegioNews.

Отмечается, что 2 января в Алмазном солдат ВСУ бросил гранату Ф-1 вблизи припаркованных автомобилей Jeep Renegade и Chery Beat на улице Ивана Мазепы.

В результате взрыва оба авто получили повреждения кузова и покрытия. К счастью, никто не пострадал.

В суде мужчина признал вину и объяснил, что был пьян и совершил правонарушение "непреднамеренно". Он заявил о готовности сотрудничать со следствием и продолжать службу в ВСУ.

Защитник просил избрать мягкую меру пресечения из-за наличия малолетнего сына подозреваемого. Следователь судья постановил заключение под стражу с альтернативой залогу в 266 240 грн.

