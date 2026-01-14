Конфлікт з сусідом: у Києві чоловік підірвав гранату у хостелі

Фото: поліція

Подія сталася в ніч на 9 січня в хостелі на вулиці Жилянській. Поліція затримала 27-річного чоловіка, який під час конфлікту кинув гранату в сусіда

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що обидва чоловіки нещодавно приїхали до столиці. Вони разом випивали, але згодом посварилися. Під час суперечки один із них дістав гранату і кинув її у бік опонента. 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті, тому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі фігурант перебуває під вартою.

За скоєне затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру учню 9 класу, який у столичній школі напав з ножем на класну керівницю та одного з однокласників. Після нападу 14-річний хлопець зачинився у вбиральні та завдав собі ножових поранень руки й живота.