Конфлікт з сусідом: у Києві чоловік підірвав гранату у хостелі

10:49  14 січня
ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
09:35  14 січня
У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
08:38  14 січня
У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
14 січня 2026, 12:31

У київському хостелі чоловік підірвав гранату після сварки з сусідом

14 січня 2026
Фото: поліція
Подія сталася в ніч на 9 січня в хостелі на вулиці Жилянській. Поліція затримала 27-річного чоловіка, який під час конфлікту кинув гранату в сусіда

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що обидва чоловіки нещодавно приїхали до столиці. Вони разом випивали, але згодом посварилися. Під час суперечки один із них дістав гранату і кинув її у бік опонента. 42-річний чоловік встиг сховатися в сусідній кімнаті, тому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі фігурант перебуває під вартою.

За скоєне затриманому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру учню 9 класу, який у столичній школі напав з ножем на класну керівницю та одного з однокласників. Після нападу 14-річний хлопець зачинився у вбиральні та завдав собі ножових поранень руки й живота.

