12 січня 2026, 10:55

У Києві жінка з чужими документами прикидалась адвокатом: "заробила" десятки тисяч

12 січня 2026, 10:55
Ілюстративне фото
У Києві судили жінку за шахрайство. Виявилось, вона, вже маючи в минулому судимості за крадіжки, прикидалась адвокатом

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2023 року жінка запропонувала допомогу киянину, який мав проблеми з розподілом майна під час розірвання шлюбу. Він перерахував на її картку 20 тисяч гривень. Після цього вона виманила ще 50 тисяч гривень у чоловіка, якому пообіцяла юридичні послуги з оформлення пенсії та земельної ділянки для сина-військовослужбовця.

На суді вона заявила, що вчинила так, бо опинилась у складному фінансовому становищі. Одному з потерпілих вона вже відшкодувала 2,5 тисячі гривень.

За шахрайство їй призначили 1 рік позбавлення волі. З урахуванням попередньої судимості остаточний строк складе 7 років та 1 місяць. Наразі обвинувачена залишається під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.

