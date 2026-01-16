Фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Схема діяла у два етапи. Спочатку жінка оформила на себе дублікат SIM-карти військового, який перебував на фронті. Це дало їй доступ до його мобільного банкінгу, звідки лише за липень 2024 року вона вивела на свою картку понад 89 тисяч гривень.

Згодом аферистка зателефонувала потерпілому, представилася працівницею служби безпеки банку та заявила про "технічні роботи". Вона виманила у чоловіка SMS-коди, за допомогою яких увійшла в інший його банківський додаток. За кілька годин вона здійснила 52 перекази на загальну суму майже 63 тисячі гривень.

Загалом жінка вкрала у бійця понад 152 тисяч гривень і витратила їх на власні потреби. Поліцейські задокументували злочини за статтями про шахрайство та крадіжку.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання – 7 років і 1 місяць позбавлення волі.

Зазначається, що зловмисниця раніше вже була судима.

