Бійка підлітків біля ТРЦ у Полтаві: двоє братів поранені з пневматичного пістолета

У Полтаві на парковці ТРЦ "Екватор" сталася бійка між групою підлітків та двома братами, яка переросла у застосування пневматичної зброї

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає RegioNews.

Інцидент стався 24 грудня близько 21:50 на вул. Героїв ОУН, 26.

Згідно з матеріалами справи, між групою невідомих підлітків та двома братами виникла сварка, яка швидко переросла у бійку. Під час сутички опоненти застосували пневматичну зброю.

Обох братів доставили до дитячої міської лікарні. У старшого хлопця діагностували закритий перелом п'ясткової кістки, забої та садна на гомілках від влучання пневматичних куль. Молодший брат отримав поранення в ділянку ребер з лівого боку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає виправні роботи, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

25 грудня правоохоронці провели огляд та вилучили:

пневматичний пістолет Borner PM 49,

шість металевих кульок,

12 балонів зі стисненим газом,

інструкцію до зброї.

