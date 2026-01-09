11:26  09 січня
На Тернопільщині 57-річний чоловік приховано знімав у душі свою 21-річну сусідку
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
09 січня 2026, 11:31

Бійка підлітків біля ТРЦ у Полтаві: двоє братів поранені з пневматичного пістолета

09 січня 2026, 11:31
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Полтаві на парковці ТРЦ "Екватор" сталася бійка між групою підлітків та двома братами, яка переросла у застосування пневматичної зброї

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає RegioNews.

Інцидент стався 24 грудня близько 21:50 на вул. Героїв ОУН, 26.

Згідно з матеріалами справи, між групою невідомих підлітків та двома братами виникла сварка, яка швидко переросла у бійку. Під час сутички опоненти застосували пневматичну зброю.

Обох братів доставили до дитячої міської лікарні. У старшого хлопця діагностували закритий перелом п'ясткової кістки, забої та садна на гомілках від влучання пневматичних куль. Молодший брат отримав поранення в ділянку ребер з лівого боку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає виправні роботи, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

25 грудня правоохоронці провели огляд та вилучили:

  • пневматичний пістолет Borner PM 49,
  • шість металевих кульок,
  • 12 балонів зі стисненим газом,
  • інструкцію до зброї.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування за фактом бійки у Вінниці. Інцидент стався ввечері 21 грудня 2025 року в одному з торгівельних центрів. Побилася група підлітків.

