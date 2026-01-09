Бійка підлітків біля ТРЦ у Полтаві: двоє братів поранені з пневматичного пістолета
У Полтаві на парковці ТРЦ "Екватор" сталася бійка між групою підлітків та двома братами, яка переросла у застосування пневматичної зброї
Про це пише інтернет-видання "Полтавщина" із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень, передає RegioNews.
Інцидент стався 24 грудня близько 21:50 на вул. Героїв ОУН, 26.
Згідно з матеріалами справи, між групою невідомих підлітків та двома братами виникла сварка, яка швидко переросла у бійку. Під час сутички опоненти застосували пневматичну зброю.
Обох братів доставили до дитячої міської лікарні. У старшого хлопця діагностували закритий перелом п'ясткової кістки, забої та садна на гомілках від влучання пневматичних куль. Молодший брат отримав поранення в ділянку ребер з лівого боку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Санкція статті передбачає виправні роботи, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.
25 грудня правоохоронці провели огляд та вилучили:
- пневматичний пістолет Borner PM 49,
- шість металевих кульок,
- 12 балонів зі стисненим газом,
- інструкцію до зброї.
Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування за фактом бійки у Вінниці. Інцидент стався ввечері 21 грудня 2025 року в одному з торгівельних центрів. Побилася група підлітків.