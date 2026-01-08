17:44  08 січня
08 січня 2026, 20:11

Майже півмільйона людей на Полтавщині можуть залишитися без води

08 січня 2026, 20:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сотні тисяч жителів регіону можуть залишитися без води під час відключення енергопостачання

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.

"Не лякаю, поки просто інформую. З 10.01.26 року до водозаборів, насосних і каналізаційних станцій, станцій підкачування води "Полтававодоканалу" будуть застосовуватися графіки погодинного відключення світла. Більше того, графіки будуть застосовуватися і до резервних (захищених) мереж електропостачання, які підприємство влаштувало з 2024 року і на які ми спрямували 14.4 млн грн з резервного фонду обласного бюджету. Бо так вирішив департамент ЖКГ", – йдеться у повідомленні.

Тобто під час відключень світла без води залишатимуться майже півмільйона людей з Полтави, Опішні, Котельви, Зінькова, Градизька, Решетилівки та інших громад, які обслуговує "Полтававодоканал". Включно з обласним перинатальним центром, поліклініками, садочками, школами тощо.

Як повідомлялось, Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрації, зокрема Полтавської. Її очолить Віталій Дяківнич.

