Фото: поліція

Правоохоронці у Вінниці повідомили про підозру одному з учасників побиття 16-річного хлопця, яке сталося в ТРЦ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, група людей спровокувала конфлікт з 16-річним хлопцем та змусила його піднятись на верхній поверх ТРЦ. Потім молодь почала бити підлітка та повалила на землю. Перехожий припинив бійку та вивів хлопця на вулицю, де його знайшов підозрюваний та його однодумці, які продовжили побиття.

Поліцейські встановили усіх учасників події. З ними проводяться слідчі дії.

Слідчі повідомили 16-річному фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався у Вінниці ввечері 21 грудня, де в одному з торгівельних центрів побилася група підлітків. Внаслідок сутички травми отримав 16-річний хлопець.