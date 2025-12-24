11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 09:55

Бійка у вінницькому ТЦ: 16-річному хлопцю, який напав на однолітка, оголосили підозру

24 грудня 2025, 09:55
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці у Вінниці повідомили про підозру одному з учасників побиття 16-річного хлопця, яке сталося в ТРЦ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, група людей спровокувала конфлікт з 16-річним хлопцем та змусила його піднятись на верхній поверх ТРЦ. Потім молодь почала бити підлітка та повалила на землю. Перехожий припинив бійку та вивів хлопця на вулицю, де його знайшов підозрюваний та його однодумці, які продовжили побиття.

Поліцейські встановили усіх учасників події. З ними проводяться слідчі дії.

Слідчі повідомили 16-річному фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Йому загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався у Вінниці ввечері 21 грудня, де в одному з торгівельних центрів побилася група підлітків. Внаслідок сутички травми отримав 16-річний хлопець.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підозра підлітки бійка події Вінниця
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський
24 грудня 2025, 11:45
Росіяни знову вдарили по Житомирщині: під прицілом – критична інфраструктура та місця вчорашніх влучань
24 грудня 2025, 11:40
Атаки РФ на енергоінфраструктуру: є нові знеструмлення у 5 областях
24 грудня 2025, 11:28
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 11:15
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
24 грудня 2025, 10:59
Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського
24 грудня 2025, 10:56
На Кіровоградщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка: є постраждалі
24 грудня 2025, 10:46
Смертельна ДТП на Буковині: водій загинув на місці
24 грудня 2025, 10:45
Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня 2025, 10:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »