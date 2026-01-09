11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
09 января 2026, 11:31

Драка подростков возле ТРЦ в Полтаве: двое братьев ранены из пневматического пистолета

09 января 2026, 11:31
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Полтаве на парковке ТРЦ "Экватор" произошла потасовка между группой подростков и двумя братьями, которая переросла в применение пневматического оружия

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел 24 декабря около 21:50 по ул. Героев ОУН, 26

Согласно материалам дела, между группой неизвестных подростков и двумя братьями возникла ссора, которая быстро переросла в драку. Во время стычки оппоненты применили пневматическое оружие.

Оба брата были доставлены в детскую городскую больницу. У старшего парня диагностировали закрытый перелом пястной кости, ушибы и ссадины на голенях от попадания пневматических шаров. Младший брат получил ранение в участок ребер с левой стороны.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает исправительные работы, ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

25 декабря правоохранители провели осмотр и изъяли:

  • пневматический пистолет Borner PM 49,
  • шесть металлических шариков,
  • 12 баллонов со сжатым газом,
  • инструкцию к оружию.

Напомним, правоохранители начали расследование по факту драки в Виннице. Инцидент произошел вечером 21 декабря 2025 года в одном из торговых центров. Подралась группа подростков.

