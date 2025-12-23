Бійка підлітків у ТЦ Вінниці: постраждав 16-річний хлопець

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом бійки у Вінниці. Інцидент стався ввечері 21 грудня в одному з торгівельних центрів. Побилася група підлітків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок сутички тілесні ушкодження отримав 16-річний хлопець.

У вінницьких телеграм-каналах з'явилося відео, на якому зафіксовано конфлікт за участю групи підлітків. Спочатку біля торгового центру група з понад п'яти осіб напала на хлопця, який був із макіяжем. Згодом у приміщенні ТЦ, за інформацією каналів, натовп чисельністю понад 10 осіб знову жорстоко бив того самого хлопця.

За інформацією одного з каналів, причиною конфлікту міг стати зовнішній вигляд юнака. Після словесних образ хлопець нібито застосував газовий балончик, після чого ситуація переросла в бійку.

За цим фактом слідчі Вінницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників інциденту, а також з’ясовують обставини та причини конфлікту.

Нагадаємо, на Київщині підлітки влаштували бійку в електричці. Інформацію внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.