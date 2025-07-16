На Рівненщині мотоцикл врізався в припарковане авто: двоє 19-річних юнаків — у реанімації

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Серйозна аварія сталася 13 липня в селі Озеро Вараського району. Потерпілих ушпиталили до реанімації

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 15:35 мотоцикл Geon перевищив швидкість і влетів у легковик ВАЗ, що стояв на узбіччі. Внаслідок удару водій та пасажир упали. Потім некерований мотоцикл врізався в автомобіль Honda, який в цей момент рухався дорогою.

"Внаслідок ДТП водія мотоцикла та його 19-річного односельчанина із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації", – йдеться в повідомленні.

За кермом байка перебував 19-річний житель села Хиночі. Відомо, що обоє молодиків були без мотошоломів.

Наразі триває слідство.